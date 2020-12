Nedstenging i London frå onsdag – strengaste koronanivå i den britiske hovudstaden

utenriks

Dette er det strengaste nivået i trinnsystemet som er innført for å avgrense smittespreiing i Storbritannia. Helseminister Matt Hancock varsla måndag Underhuset om at London no har så høgt smittetrykk at hovudstaden treng nye og strengare tiltak.

Dei nye restriksjonane trer i kraft onsdag morgon. I november var London ein av regionane med lågast smittetrykk i Storbritannia, men dette har endra seg fullstendig dei siste vekene, og London er no eitt av episentera til pandemien i landet.

– Vi ser veldig rask, eksponentiell spreiing i London, seier Hancock.

Får ikkje møtast i førjulstida

Nivå tre inneber at det blir innført sosiale restriksjonar, og at barar, pubar og restaurantar må stengjast. Berre stader som tilbyr levering og henting av mat, kan halde ope.

Dei sosiale restriksjonane inneber at folk berre får møte dei i sin eigen husstand innandørs og på dei fleste offentlege samlingsstader.

Truleg vil det òg igjen bli forbode med tilskodarar på idrettsarrangement i den britiske hovudstaden.

Ein eigen unntaksregel gjer likevel at folk frå ulike husstandar kan møtast i små grupper utandørs i parkar, på leikeplassar eller idrettsanlegg.

Ny virusvariant oppdaga

Ifølgje Sky News varsla Hancock òg dei folkevalde om at det er oppdaga ein mutert variant av koronaviruset i Storbritannia, og at denne kan ha ført til raskare smittespreiing.

Helseministeren understreka likevel at det ikkje er noko som tyder på at det muterte viruset fører til eit verre sjukdomsforløp, eller at det er motstandsdyktig mot koronavaksinar.

Det muterte viruset er påvist i minst 60 ulike område. Det skal òg ha vorte oppdaga i andre land dei siste månadene.

– Vi har så langt oppdaga over 1.000 tilfelle av denne varianten, særleg sør i England. Tala stig raskt, seier Hancock.

(©NPK)