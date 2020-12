utenriks

Måndag samlast regjeringa til krisemøte, og same kveld skal statsminister Mark Rutte halde ein tale til nasjonen.

Ifølgje nederlandske medium vil nedstenginga gjelde frå midnatt. Den vil vare heilt fram til 19. januar og inneber at både skular og forretningsverksemd som ikkje er nødvendig, må stengje, ifølgje meldingane.

Tyskland har allereie kunngjort ei liknande nedstenging frå onsdag, og det har vore frykt for at mange tyskarar vil kome over grensa for å gjere julehandelen i Nederland.

