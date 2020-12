Kapasiteten på sjukehusa i Stockholm er sprengd

utenriks

Dagens Nyheter melder at koronapasientar og andre pasientar no har fylt opp intensiveiningane i Stockholm. I helga var belegget på 101 prosent av kapasiteten.

Derfor har dei lokale styresmaktene auka beredskapen, noko som skal gjere det enklare å auke bemanninga og utsetje planlagde operasjonar.

– Vi har ein ekstremt anstrengd situasjon i heile helse- og sjukehustenesta, og medarbeidarane våre jobbar veldig hardt. Med eit høgare beredskapsnivå kan vi raskt ta nødvendige avgjerder om å forsterke bemanninga, seier helse- og sjukehusdirektør Björn Eriksson i Stockholm.

Det er tre beredskapsnivå, og Stockholm er no på nivå to, nivået under katastrofenivået.

