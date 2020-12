Forfattar John le Carré er død, 89 år gammal

utenriks

Le Carrés agent, Jonny Geller hos Curtis Brown Group, seier i ei fråsegn søndag kveld at forfattaren døydde i Cornwall, sørvest i England laurdag, melder Sky News.

Le Carré døydde etter eit kort sjukeleie med lungebetennelse, og dødsfallet er ikkje relatert til covid-19.

Jobba som spion

Le Carré vart fødd i 1931 i Dorset i England og studerte i Bern i Sveit og i Oxford i England. Han jobba for den britiske etterretningstenesta MI5 frå 1958.

Le Carré, som eigentleg heitte David Cornwell, brukte erfaringa si frå britisk etterretning i romanane sine, inkludert bestseljarane «Spionen som kom inn frå kulden» og «Muldvarpen».

Han gav ut den første romanen sin «Call for the Dead» i 1961 under pseudonym medan han framleis var tilsett i den britiske etterretningstenesta. Boka vart gitt ut på norsk under tittelen «Telefon til avdøde» i 1965.

Fleire av romanane hans har òg vorte filmatiserte, som «The Constant Gardener» («Den evige gartner») frå 2000. Filmen hadde premiere i 2005.

Hans siste utgiving «Agent Running in the Field» kom ut i oktober i fjor.

Takkar sjukehuset

Agent Jonny Geller skildrar Le Carré som ei «ubestridt kjempe innan engelsk litteratur». Geller seier vidare at han har mista sin «mentor, ein inspirasjon og viktigast av alt, ein venn».

– Vi vil ikkje sjå hans like igjen, seier Geller i fråsegna.

Le Carrés familie takkar dei tilsette ved sjukehuset i Cornwall hospital og seier dei sørgjer over bortgangen hans.

– David lèt etter seg kona si gjennom nærare 50 år Jane, og sønene Nicholas, Timothy, Stephen og Simon, heiter det i fråsegna frå familien.

Blir hylla av forfattarkollega

Den britiske forfattaren Robert Harris kallar Le Carré «ein av dei forfattarane som verkeleg ikkje berre var ein strålande forfattar, men som også trengde inn i populærkulturen – og det er noko sjeldan».

Harris seier til Sky News at Le Carré var ein strålande romanforfattar og at «Spionen som kom inn frå kulden» er eit meisterverk.

– Det er ei utruleg oppslukande forteljing og veldig djup, og det forvandla skrivinga av spionfiksjon. Det er eit strålande, psykologisk portrett av spionasje, svik og forfallet av den britisk makta, seier Harris.