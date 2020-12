utenriks

Regjeringa er i ein væpna konflikt med ein jihadistisk opprørsrørsle med band til Den islamske staten (IS) i provinsen Cabo Delgado.

Valentin Tapsoba, som er regionalsjef for UNHCR for sørlege Afrika, fryktar at konflikten kan spreie seg til nabolanda.

– Det er ein situasjon som har byrja i eitt land, men dersom ikkje alle landa i regionen tek forholdsreglar, kan krisa raskt eskalere i omfang, seier Tapsoba til Reuters via telefon frå Pempa i Mosambik.

