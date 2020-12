Barnier ser ein viss framgang i brexitforhandlingane

utenriks

– Det har vore ein viss framgang dei siste dagane, men det må byggjast bru over til dels vesentlege gap, var bodskapen frå EUs sjefforhandlar då han snakka til EU-diplomatane måndag morgon.

Dei viktigaste punkta det er vanskeleg å bli samde om, er framleis fiske, konkurransereglar og handheving av ein eventuell avtale.

– Det kan vere ein smal sti som leier til semje – dersom forhandlarane kjem seg forbi dei siste hindera, seier ein diplomat etter Barniers orientering.

Ein annan EU-diplomat med tydeleg sans for galgenhumor seier til Reuters at «pasienten lever fortsatt, men sørg for å ha nummeret til begravelsesbyrået klart».

Storbritannias statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen vart i helga samde om å strekke seg endå litt ekstra i håp om å få til ein avtale før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

