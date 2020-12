Slaget tapt for Trump, Biden blir stadfesta som vinnaren av valet

utenriks

Sjølv om Joe Biden fekk over 7 millionar fleire stemmer enn Donald Trump i presidentvalet 3. november og sikra seg 306 valdelegatar mot Trump sine 232, har Republikanarane nekta å erkjenne nederlaget.

Gjennom hundrevis av søksmål i delstat etter delstat har støttespelarane til Trump prøvd å få domstolane med på at det var omfattande avvik under valet, men utan å vinne fram.

Det siste forsøket kjem frå Texas, som har bede høgsteretten i USA om å erklære valresultatet i vippestatane Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan for ugyldig.

Biden vann i alle desse fire delstatane og sikra seg dermed 62 valdelegatar. Dei bør ikkje få vere med når den neste presidenten i USA skal utnemnast, meiner saksøkjarane.

16 andre delstatar styrt av Republikanarane, og over 100 republikanarar i Kongressen har stilt seg bak søksmålet. Lite eller ikkje noko tyder på at dei vil vinne fram, sjølv om Trump har sørgt for at seks av dei ni dommarane i høgsterett no er konservative.

Avviser

Til og med USAs justisminister William Barr, som blir rekna som ein av Trumps trufaste allierte, avviser at det er funne bevis for valjuks eller feil som kan endre utfallet av valet.

– Til dags dato har vi ikkje sett juks i eit omfang som kunne ha gitt eit anna utfall i av valet, slo han fast tidlegare i månaden.

USAs føderale politi FBI har ifølgje Barr etterforska ei rekkje påstandar om avvik, men utan å finne bevis for Trumps skuldingar om massivt juks.

Skammeleg

– Høgsterett kjem ikkje til å gjere om valet som følgje av Texas-søksmålet, slik presidenten har bede dei om å gjere, tvitrar jussprofessor Rick Hasen ved University of California.

– Det står likevel dårleg til med oss som land når 17 delstatar kan finne på å støtte dette skammelege, antiamerikanske søksmålet, meiner han.

USAs høgsterett har alt forkasta forsøket Republikanarane har gjort på å få gjort om valresultatet i Pennsylvania, der Biden vart utropt til vinnar etter å ha fått drygt 80.000 fleire stemmer enn Trump.

Dersom Texas skulle vinne fram med sitt søksmålet, og høgsterett mot det som er venta erklærer stemmene til over 20 millionar veljarar for ugyldige, vil det vere utan sidestykke i USAs historie. Få trur dette kjem til å skje.

Risikerer bøter

Måndag utnemner derfor eit klart fleirtal av dei 538 valdelegatane Joe Biden som vinnar av presidentvalet og tvingar Trump til å innsjå, om ikkje erkjenne, nederlaget.

Valdelegatane må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som fekk størst oppslutning i delstaten dei representerer, og i fleire delstatar vankar det bøter dersom dei ikkje gjer dette.

Delstatsstyresmaktene kan i teorien overprøve valutfallet og sjølv peike ut valmenn. Fleire republikansk-styrte delstatar har likevel gjort det klart at dette er heilt umogleg, sjølv om presset frå Trump og støttespelarane hans har vore høgt.

Dersom ein eller fleire delstatar likevel gjer dette, og sikrar Trump fire nye år ved makta, endar det med stor grad av sannsyn på bordet i høgsterett.

Bryt ut

Med jamne mellomrom hender det at valdelegatar bryt ut og nektar å stemme i tråd med valutfallet, noko som seinast skjedde i 2016 då to delegatar nekta å gi stemma si til Donald Trump.

Trump hadde då i utgangspunktet sikra seg 306 valdelegatar, nøyaktig like mange som Biden fekk i valet i år, og dei to utbrytarane kunne derfor ikkje endre utfallet.

Dersom Biden skulle tape måndag, må 37 av valdelegatane han har sikra seg, bryte ut og stemme på Trump i staden. Ikkje noko tyder på at dette vil skje.

Godt kjent

20. januar overtek dermed ein 78 år gammal veteran Det ovale kontoret, nesten 50 år etter at han som 29-åring drog til Washington som nyvald senator frå Delaware.

Etter åtte år som visepresident under Barack Obama er han godt kjend i Det kvite hus, og det same er mange av medarbeidarane han vil omgi seg med.

Biden har mellom anna nominert Obamas tidlegare viseutanriksminister Tony Blinken til posten som utanriksminister, og han vil ha CIAs tidlegare nestsjef Avril Haines som øvste sjef for USA 17 etterretningsorganisasjonar.

Han ønskjer òg Vivek Murthy i den viktige posten som leiar av USAs føderale folkehelsestyresmakt, ein post 43-åringen òg hadde i fleire år under Obama.

Gjengangarar

Linda Thomas-Greenfield, som Biden ønskjer som FN-ambassadør, var viseutanriksminister under Obama, og Obamas tidlegare landbruksminister Tom Vilsack er òg ein gjengangar og nominert til den gamle posten sin.

Biden ønskjer Janet Yellen, som vart utnemnd til sentralbanksjef under Obama, som finansminister, og han vil ha Alejandro Mayorkas som tryggingsminister. Han var viseminister i same departement under Obama.

Obamas tidlegare utanriksminister John Kerry blir Bidens klimautsending, og den pensjonerte generalen Lloyd Austin er nominert til posten som forsvarsminister. Han var viseforsvarssjef under Obama.

Ingen forventar derfor store overraskingar, men stø demokratisk kurs når Biden overtek som president.

