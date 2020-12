Sveits koronastenger butikkar og barar klokka 19

utenriks

Dei nye reglane gjeld frå laurdag til 22. januar, med unntak for julaftan og nyttårsaftan.

Styresmaktene har sett ein kraftig auke og fryktar dei kan miste kontrollen før jul.

– Sjukehusa og helsearbeidarane våre strekker seg til det ytste. Vi kan ikkje vente lenger, seier president Simonetta Sommaruga fredag.

Sveits har for tida rundt 5.000 nye tilfelle og 100 dødsfall dagleg i ei befolkning på 8,6 millionar. Landet har no blant dei høgaste smittetala i Europa, over 600 per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

(©NPK)