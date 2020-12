ICC varslar full gransking av krigslovbrot i Nigeria

utenriks

Hovudskuldnar Fatou Bensouda ved påtalemakta i ICC seier at den ti år lange undersøkinga av skuldingane har fått fram bevis om krigslovbrot og lovbrot mot menneskja.

Bensouda seier fredag at det er rimeleg grunnlag for å tru at ekstremistgruppa Boko Haram og andre grupper som har sprunge ut av organisasjonen, har gjort seg skuldig i lovbrot.

Det gjeld mellom anna drap, valdtekt, sexslaveri, tortur og bruk av barnesoldatar. som drap, valdtekt og bruk av barnesoldatar.

Det aller meste av valden blir knytt til Boko Haram, som vil ha strenge sharialover i Nigeria, men det blir òg nemnt bevis for at regjeringsstyrkar har gjennomført grove lovbrot.

Fleire tusen er drepne i konflikten, og meir enn éin million menneske er anten internt fordrivne eller på flukt.

Bensouda vil no be om løyve til å opne ei formell gransking.

(©NPK)