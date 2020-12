Gazastripa blir stengd ned

utenriks

Nedstenginga tredde i kraft fredag og inneber at folk ikkje får forlate heimane sine før søndag kveld, så sant det ikkje er av helsemessige grunnar.

Alle butikkar må halde stengt, med unntak av apotek.

Hittil er det påvist 17.425 smittetilfelle og 175 koronarelaterte dødsfall på Gazastripa, der over 2 millionar palestinarar lever under israelsk omleiring.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA) åtvarar om at helsevesenet vil bryte saman dersom smittespreiinga held fram som no.

