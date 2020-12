Etiopia returnerer flyktningar til Tigray

utenriks

Nærare 100.000 eritrearar har levd i flyktningleirar i Tigray, men mange av dei forlét leirane og regionen av frykt for å hamne i skotlinja då etiopiske regjeringsstyrkar gjekk til angrep på Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF).

Regjeringsstyrkane har no teke kontroll over Tigray og har ifølgje ubekrefta meldingar fått bistand frå eritreiske regjeringsstyrkar.

– Det finst truverdige rapportar om eit eritreisk militært nærvær i Tigray. Vi ber om at slike styrkar umiddelbart blir trekte tilbake, seier ein talsmann for utanriksdepartementet i Washington.

Fredag opplyste etiopiske styresmakter at dei no vil returnere tusenvis av eritreiske flyktningar til grenseområda mot Eritrea, noko som bekymrar FN sterkt.

– Vi har fått alarmerande meldingar frå eritrearar i utlandet. Då vi undersøkte dei, kunne vi fastslå at hundrevis at flyktningar i dag morgon vart sette på bussar og returnert til Tigray-regionen. Regjeringa har ikkje orientert oss om dette på førehand, heiter det i ei fråsegn frå FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Eritrea blir av menneskerettsorganisasjonar skildra som eitt av dei mest undertrykkjande regima i verda, og ein uviss lagnad ventar flyktningar som eventuelt blir returnert til landet.

(©NPK)