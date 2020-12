EU-sanksjonar mot Tyrkia blir kritiserte frå fleire kantar

utenriks

EU må opptre som ein «ærleg meklar» i konflikten, og unionen må bruke fornuft i staden for å ta til seg provokasjonane frå Hellas, heiter det i ei fråsegn frå tyrkiske styresmakter.

Hellas og Kypros meiner på si side at sanksjonane er for milde.

EUs toppmøte vedtok torsdag å innføre sanksjonar mot fleire tyrkiske personar. Utanriksministrane får oppdraget med å finne ut kva for nokre nye namn som skal førast opp på lista, som vart forma ut i november 2019.

Sanksjonane inkluderer frysing av verdiar og reiserestriksjonar.

Spørsmålet om Tyrkias leiting etter gass i farvatn som Hellas og Kypros ser på som sine, har vore ein stein i skoen for EU i lang tid. I haust valde stats- og regjeringssjefane å skyve problemet føre seg, men under toppmøtet torsdag måtte dei til pers.

EU forsikrar samtidig at tilbodet om eit positivt forhold til Tyrkia framleis står ved lag. Kravet er at Tyrkia viser at landet er budd på å inngå eit reelt partnarskap, og at usemjer kan løysast gjennom dialog og i tråd med folkeretten.

EUs utanrikssjef Josep Borrell har no fått i oppdrag å lage ein statusrapport om forholdet mellom Tyrkia og EU. Han blir òg beden om å gå vidare med eit forslag om ein multilateral konferanse om det austlege Middelhavet.

