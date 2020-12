EU-leiarane måtte «døgne» for å lande tunge saker

utenriks

Sjølv om møtet byrja to timar tidlegare enn vanleg, var det først rundt 8.30 fredag morgon at møtedagen var over. Då melde Charles Michel at leiarane i dei 27 medlemslanda var samde om å kutte klimagassutsleppa med 55 prosent innan 2030.

– Europa leier an i kampen mot klimaendringane, skriv Michel på Twitter.

Det er ein markant auke frå det tidlegare målet på 40 prosent. Det nye målet er eit viktig skritt på vegen mot klimanøytralitet innan 2050 og for å oppfylle forpliktingane i Parisavtalen. Dei rakk så vidt å få det på plass i tide til klimatoppmøtet til helga.

Budsjett i boks

Etter ein diskusjon om pandemien var pengar det første vanskelege spørsmålet på toppmøtet i Brussel. Nærare bestemt handla det om budsjettet i unionen for dei neste sju åra og den gigantiske pakken som skal få økonomien på fote etter pandemien.

Budsjettet vart vedteke i juli, men prosessen stoppa opp då Polen og Ungarn la ned veto i haust. Dei var misnøgde med ein klausul som knyter utbetalingar frå fondet til respekt for rettsstaten.

Eit forslag frå det tyske EU-formannskapet redda budsjettet i ellevte time. Dei to gjenstridige landa snudde då det kom inn eit punkt om at EU-domstolen skal komme med ei vurdering av rettsstatsklausulen.

– Dobbeltsiger

– Vi vann. I ei vanskeleg tid med pandemi og økonomisk krise har vi ikkje tid til å halde fram med politiske og ideologiske debattar som hindrar oss i å handle, tvitra talsmannen til Ungarns statsminister Viktor Orbán. Polens statsminister Mateusz Morawiecki kallar semja ein «dobbeltsiger».

– Dagens semje viser at innsikt overvinn egoisme. Med denne økonomiske pakken, kan Europa komme sterkt ut av krisa, seier finansministeren i Tyskland, Olaf Scholz.

Til saman er langtidsbudsjettet og atterreisingspakken på drygt 1.800 milliardar euro – rundt 19.000 milliardar kroner med kursen vi har i dag.

Somme meiner den rettslege prøvinga inneber å gi etter for Polen og Ungarn og fryktar at det vil ta lang tid.

EU-kommisjonens visepresident Vera Jourová seier på si side at ho trur det vil gå raskt.

– Eg trur det er snakk om månader, ikkje år, seier ho.

Utvidar sanksjonar mot Tyrkia

Når pengefloken var løyst, gjekk toppmøtet laus på eit anna kinkig spørsmål som har vore ein stein i skoen for unionen i lang tid: Tyrkias leiting etter gass i farvatn Hellas og Kypros ser på som sine. I haust valde stats- og regjeringssjefane å skyve problemet føre seg, men denne gongen måtte leiarane til pers.

Resultatet vart ei politisk semje om å påleggje sanksjonar mot fleire personar. Utanriksministrane får oppdraget med å finne ut kven som skal førast opp på lista.

Samtidig forsikrar EU at tilbodet om eit positivt forhold til Tyrkia framleis står ved lag. Kravet er at Tyrkia viser at landet er budd til å inngå eit reelt partnarskap, og at usemjer kan løysast gjennom dialog og i tråd med folkeretten.

I tillegg får EUs utanrikssjef Josep Borrell i oppdrag å lage ein statusrapport om forholdet mellom Tyrkia og EU. Han blir òg beden om å gå vidare med eit forslag om ein multilateral konferanse om det austlege Middelhavet.

Brexit på tampen

Etter lange diskusjonar natta gjennom, var det Ursula von der Leyens tur. Leiaren for EU-kommisjonen skulle gi ei orientering om brexitprosessen etter at ho møtte den britiske statsministeren Boris Johnson onsdag.

Dei vart samde om å bruke tida fram til søndag på å sjå om det er noko poeng i å halde fram forhandlingane. Utsiktene til ein avtale svinn medan det nærmar seg årsskiftet og slutten på overgangsperioden etter brexit.

