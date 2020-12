EU-leiarane går inn for nye sanksjonar mot Tyrkia

utenriks

Den omstridde leiteboringa har vore ein stein i skoen for EU i lang tid. I haust trua usemje om sanksjonane med å setje ein stoppar for sanksjonar mot Kviterussland. For å løyse floken den gongen, vart EU-leiarane samde om å ta opp igjen diskusjonen no i desember.

I oktober tilbaud EU tyrkarane eit positivt politisk samarbeid dersom landet avslutta leiteboringa, som EU meiner er ulovleg. Det har ikkje skjedd.

Utanriksministrane i EU-landa får oppgåva med å setje saman lista over kven som skal førast opp på sanksjonslista.

