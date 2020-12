Danskane klar med brexit-naudplan

utenriks

Det er no så kort tid til at fristen for forhandlingane går ut, at Danmark må setje i verk ein naudplan, seier statsminister Mette Frederiksen fredag.

Ho håpar framleis at det vil lukkast å få på plass ein avtale i siste liten, men både i EU og Storbritannia er det tilsynelatande lita tru på det.

Avtalen det blir forhandla om, skal mellom anna sikre at danske fiskarar har tilgjenge til britisk farvatn og at det blir enkelt for danske verksemder å halde fram med handelen med britiske selskap.

– Vi set i verk ein naudplan for å kunne hjelpe. Det er toll, det er trafikk, det er hamna i Esbjerg. Det er mange heilt kvardagslege, praktiske ting som vi nesten har vent oss av med å tenkje på, fordi vi har vore så tett på engelskmennene i mange år, seier Frederiksen.

Planen skal utanriksminister Jeppe Kofod og tre andre ministrar presentere seinare fredag.

På spørsmål frå nyheitsbyrået Ritzau om kor nervøs ho er for at det ikkje blir nokon avtale, svarer statsministeren at det vil vere svært beklageleg, ikkje berre for Danmark, men også resten av Europa dersom Storbritannia og EU står utan ein avtale ved nyttår.

Ho meiner likevel det er positivt at dei 27 attverande medlemslanda i EU står saman i forhandlingane, sjølv om brexit slår ulikt ut for kvar av dei.

