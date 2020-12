Tysk våpenboikott av Saudi-Arabia i eitt år til

utenriks

Løyve som allereie har vorte gitt og som har vorte sett på hald som følgje av boikotten, blir no òg oppheva. Det blir likevel gjort unntak for forsyningar til europeiske samarbeidsprosjekt.

Regjeringa vil heller ikkje gi nye løyve for våpeneksport det kommande året, men også her blir det gjort unntak for samarbeidsproduksjonar med europeiske partnarar. Men tyske selskap må sikre at ferdigmonterte produkt ikkje endar opp hos Saudi-Arabia eller Dei sameinte arabiske emirata (UAE).

Grunngivinga for boikotten er krigføringa i Jemen, som starta i 2015. Tiltaket vart først innført etter drapet på den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi i november 2018.

(©NPK)