Tyrkarar blant 16 drepne i bombeangrep i Syria

utenriks

Dei elleve andre offera var medlemmer av lokale tryggingsstyrkar eller ein tyrkiskstøtta milits, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Angrepa torsdag skjedde ved ein militærpost som dei bemanna.

Ytterlegare tolv personar vart såra. Tyrkia stadfestar at to tyrkiske soldatar vart drepne og åtte såra. Tyrkiske styrkar og allierte syriske opprørarar erobra i fjor eit 120 kilometer langt område i Syria frå syriske kurdarar. Landområdet strekk seg frå Ras al-Ain til Tell Abyad.

Grensebyen Ras al-Ain har vorte ramma av ei rekkje liknande bombeangrep tidlegare.

(©NPK)