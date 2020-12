utenriks

– Dei stigande tala er bekymringsfulle, seier Lothar Wieler, sjefen ved det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI).

Han åtvarar om at smitteveksten kan bli eksponentiell etter at tala har flata ut i nokre veker. At veksten er eksponentiell betyr at auken ikkje er jamn, men at stigninga stadig blir kraftigare.

