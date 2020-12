Kina seier at to canadiarar er stilte for retten

utenriks

Opplysningane vart gitt på ein pressekonferanse torsdag, men utan at det vart røpt detaljar om saka. Det er første gong kinesiske styresmakter oppgir at dei to er stilte for retten.

Den tidlegare diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor vart arresterte 10. desember 2018, få dagar etter at Canada arrestert Huawei-toppen Meng Wanzhou, som også er dotter til Huaweis grunnleggjar.

Kina har opplyst at dei to er mistenkte for lovbrot knytt til nasjonal tryggleik, men verken Kina eller Canada har ønskt å spesifisere kva saka dreier seg om.

(©NPK)