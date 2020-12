utenriks

Minst to IS-opprørarar vart ifølgje eksilgruppa drepne i angrepet. Dei syriske militssoldatane var ifølgje SOHR trente av den iranske Revolusjonsgarden.

Sidan mars 2019 har over 1.000 regjeringssoldatar og Iran-støtta militssoldatar vorte drepne i Syria, anslår SOHR. Over 580 IS-krigarar er òg drepne i same periode.

