Høgaste koronadødstal i USA på eitt døgn til no

Per klokka 2.30 natt til torsdag norsk tid var det registrert 289.188 covid-19-relaterte dødsfall i USA, ein auke på 3.071 i den siste 24-timarsperioden. I same døgnperiode vart det registrert 220.481 nye smittetilfelle, ifølgje Johns Hopkins University-oversikta.

Ei tilsvarande oversikt frå Reuters, basert på data innsamla frå amerikanske delstatar, viser ein døgnauke på 3.112 registrerte koronadødsfall.

Dermed vart den førre høgaste døgnregistreringa på 2.861 dødsfall frå 3. desember slått. Det er første gong at 3.000-grensa er passert.

Amerikanske styresmakter har åtvara om at det var venta ein auke i dødstalet etter at millionar av menneske reiste for å besøkje familie og venner i samband med thanksgiving i slutten av førre månad, og etter at folk ignorerte oppmodingar om å halde seg heime for å bremse virusspreiinga.

