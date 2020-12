utenriks

Stigande bustadprisar og aksjekurs bidrog til utviklinga, som gjer at ein gjennomsnittleg dansk familie no har ein formue på 1,27 millionar danske kroner. Det svarer til over 1,8 millionar norske kroner.

Formuane blir berekna ved å ta med alle eigedelar, som til dømes bustad, pensjonssparing og innskot i banken, og så trekke frå gjelda.

Stigande aksjekursar har ført til at pensjonssparinga har vakse.

