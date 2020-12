EU legg fram beredskapsplanar for brexit

utenriks

Dei målretta tiltaka skal òg opne for gjensidig tilgang til fiskerifarvatn, i tillegg til å ta vare på tryggleiken for veg- og flysamband. Dei er meinte å gjelde fram til ein eventuell avtale med britane trer i kraft. Dersom partane ikkje blir samde om ein avtale, er det meininga at tiltaka opphøyrer etter ein viss periode.

Samtidig understrekar kommisjonen at den vil gjere sitt ytste for å oppnå ein avtale.

– Forhandlingane går framleis føre seg. Men sidan slutten av overgangsperioden er svært nær, er det ingen garanti for at ein eventuell avtale kan tre i kraft i tide. Vi har eit ansvar for å vere førebudde på alle moglege utfall, seier leiaren av kommisjonen Ursula von der Leyen.

Onsdag møtte ho Storbritannias statsminister Boris Johnson i Brussel. Sjølv om avstanden framleis er stor på viktige område, vart dei samde om å prøve å få til ein avtale i løpet av helga.

