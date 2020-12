EU-landa samde om budsjett og koronapakke

utenriks

– No kan vi starte implementeringa og byggje opp økonomien igjen. Den banebrytande atterreisingspakken vil drive fram den grøne og digitale omstillinga, skriv Charles Michel på Twitter.

Budsjettet vart vedteke på eit toppmøte i juli, men Ungarn og Polen sette seg på bakbeina og la ned veto i haust. Dei var misnøgd med ein klausul om at utbetalingar kunne stoppast dersom eit medlemsland braut med prinsippa i rettsstaten.

Denne klausulen er framleis med i det dei 27 statsleiarane vart samde om torsdag kveld, opplyser Michels talsmann.

Før møtet fekk eit tysk forslag dei to gjenstridige landa på glid. Tyskarane foreslo ei presisering om at det ikkje skal takast noka avgjerd om å halde tilbake middel før EU-domstolen har vurdert eventuelle saker. Dette fekk dei landa på glid, og Ungarns statsminister var optimistisk då han kom til toppmøtet.

– Vi er svært, svært nær å komme til ei god semje for eit einskapleg EU, sa Viktor Orbán.

Vedtaket inneber at budsjettramma for dei neste sju åra er på plass. I tillegg er gigantfondet som skal sørgje for å få økonomien på fote etter pandemien, også sikra. Til saman dreier det seg om 1.800 milliardar euro – rundt 19.000 milliardar kroner med kursen ein har i dag.

