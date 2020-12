ESB trappar opp krisetiltaka

utenriks

Kriseprogrammet som etter planen skulle gå ut i juni neste år, er samtidig forlengt til minst slutten av mars 2022 og blir no på 1.850 milliardar euro (19.600 milliardar kroner).

Banken varslar samtidig at han vil halde renta på rekordlåge 0 prosent, og innskotsrenta på minus 0,5 prosent.

Kriseprogrammet inneber enorme oppkjøp av rentepapir, som hjelper økonomien ved å presse rentene ned. Det skal stimulere bankane til å låne ut meir pengar til næringslivet og forbrukarane, slik at økonomien blir halden i gang.

Bakgrunnen for at programmet i røynda blir forlengd på ubestemt tid, er den veksande vinterbølgja av koronaviruset som har stengt ned store delar av økonomien i Europa midt i julehandelen.

Tyskland, som er Europas største og viktigaste økonomi, registrerer for tida rekordsmitte, og nye nedstengingar trugar etter jul, medan i Frankrike er barar, restaurantar, museum, teater og kinoar stengde.

Julemarknader er avlyste over heile Europa, og bysenter er nærast folketomme i den normalt travle julesesongen. Butikkar endar truleg med ein brøkdel av normal julehandel, medan mange restaurantar blir heilt utan inntekter.

ESB-president Christine Lagarde sa allereie i oktober at meir hjelp var på veg, og at politikarane må bidra med støtte til næringslivet slik at levedyktige forretningar ikkje går under før dei varsla vaksinane etter kvart kan lette på situasjonen.

(©NPK)