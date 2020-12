Texas vil ugyldiggjere valresultat i andre delstatar

utenriks

Søksmålet vart fremja tysdag av republikanaren Ken Paxton, Texas' Attorney General.

Paxton meiner valresultata i Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan må erklærast grunnlovsstridige, ifølgje CNBC. Ei av grunngivingane er at delstatane brukte koronapandemien som ei «unnskyldning» for endringar i valreglane som Paxton hevdar var ulovlege.

Joe Biden fekk flest stemmer i alle dei fire delstatane i presidentvalet i byrjinga av november. Ifølgje Paxton må konsekvensen av dei påståtte grunnlovsbrota vere at valmennene i delstatane ikkje blir talde med når USAs neste president blir utpeika.

– Aldri sett noko liknande

Fleire amerikanske jussprofessorar bruker uttrykk som «sprøtt» og «ko-ko» om Paxtons søksmål.

– Vi har aldri sett noko liknande, denne ideen om at éin delstat i høgsterett kan hevde at stemmene vart avlagde på feil måte i ein annan delstat, seier professor Paul Smith ved Georgetown University.

Han meiner Texas kan få betydelege problem med å forklare kvifor delstaten har noko som helsa grunnlag for søksmålet.

– Eit stunt

Stephen I. Vladeck, jussprofessor ved University of Texas, skriv på Twitter at Texas har gått opp i leiinga i kategorien «sprøaste søksmål påstått for å utfordre valet».

Ifølgje Vladeck er det nærast avvist at USAs høgsterett vil behandle søksmålet. Han beskriv det som eit «stunt» – som likevel må sjåast på som støytande og farleg.

Også styresmaktene i dei fire delstatane reagerer sterkt. Attorney General i Michigan, Dana Nessel, kallar søksmålet eit PR-stunt.

Ein representant for styresmaktene i Georgia, Jordan Fuchs, seier i ei fråsegn at søksmålet er falskt og uansvarleg.

Påstandar om valfusk

Også USAs president Donald Trump har komme med ei rekkje påstandar om at det offisielle valresultatet må endrast slik at han kan behalde makta. Grunngivinga hans er påstått tilfelle av valfusk – som ikkje har vorte dokumenterte eller bevist.

Ikkje berre Ken Paxton i Texas, men også ein del republikanarar i andre delstatar har slutta opp om Trumps kampanje. Eitt døme er 64 folkevalde republikanarar i Pennsylvania som har underteikna eit krav om at Kongressen må hindre at valmennene i delstaten stemmer på Biden.

Så langt er det lite som tyder på at dei republikanske krava og søksmåla vil få nokon reell innverknad på utfallet av valet.

Attorney General er ei stilling med varierande oppgåver og ansvarsområde i dei ulike amerikanske delstatane. Ansvarsområda kan svare til regjeringsadvokat, justisminister i delstatsregjeringa eller hovudansvarleg for påtalemakta. Attorney General på føderalt nivå er USAs justisminister.

