Maduro håpar på dialog med Biden

– Vi har alltid vore villige og vil alltid vere villige til å etablere relasjonar med USAs regjering når det gjeld kommunikasjon, dialog og respekt, sa Maduro på ein pressekonferanse i Venezuelas hovudstad Caracas.

USA har saman med rundt 60 andre land anerkjent opposisjonsleiar Juan Guaidó som Venezuelas legitime president. I tillegg har Venezuela vore ramma av harde sanksjonar som har til formål å fjerne Maduro frå makta.

– La oss håpe den nye regjeringa til Joe Biden blir innsett og la oss håpe at kommunikasjonskanalane mellom Venezuela og USA blir opna, sa presidenten.

Boikotta val

Opposisjonen i Venezuela boikotta valet i Venezuela i helga, som Maduro vann trass i låg oppslutning.

Sosialistpartiet tok tilbake fleirtalet i nasjonalforsamlinga, som opposisjonen har halde sidan 2015. Det er Guaidós rolle som president for nasjonalforsamlinga som har danna grunnlaget for å halde fast på at han er den legitime presidenten i landet.

– Donald Trumps Venezuela-politikk har feila spektakulært, sa Maduro.

Held fast på

USA har halde fast på at valet var prega av juks og sagt at dei vil halde fram med å halde på Guaidó som den rettsmessige presidenten i landet.

Maduro sa på pressekonferansen at han på kort varsel endra staden der han skulle stemme på valdagen, visstnok som følgje av ein plan for å drepe han.

– Vi fekk informasjon frå veldig pålitelege colombianske etterretningskjelder om at dei planla eit angrep for å drepe meg på valdagen, sa han. Maduro har fleire gonger gått ut mot påståtte amerikanske og colombianske forsøk på å drepe han.

