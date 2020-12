Dommar krev at USA frigir opptak frå Khashoggi-likvidering

utenriks

Stiftinga Open Society Foundation gjekk med tilvising til offentleglova i USA til søksmål for å få innsyn i lydopptaket og dessutan ein CIA-rapport om drapet.

Stiftinga, som vart grunnlagd av mangemilliardæren George Soros, meiner frigiving av opptaket er naudsynt for at amerikansk offentlegheit kan vurdere reaksjonen til regjeringa på drapet.

Dommar Engelmayer seier i ei skriftleg rettsavgjerd at det er tidleg i saksforløpet og at det ikkje vil bli frigjord informasjon som ikkje allereie er kjend. Han viste vidare til at offentlege utsegner frå mellom anna president Donald Trump har gjort det klar at eit slikt opptak finst.

Den saudiarabiske journalisten og regimekritikaren Jamal Khashoggi vart likvidert inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober 2018.

