utenriks

I midten av november var det 274 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar blant latinos, medan det var 125 av 100.000 blant kvite. Mange personar i same hushald og utsette jobbar gjer befolkningsgruppa meir sårbar for smitte.

– Det er veldig tydeleg og ganske urovekkjande at enkelte grupper ber ei mykje større byrde enn andre, seier helsedirektør Barbara Ferrer i Los Angeles.

(©NPK)