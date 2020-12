Brexit kan koste britane dyrt – med eller utan avtale

utenriks

Dei økonomiske utsiktene er høgst uvisse, samtidig som landet jobbar på høggir for å komme ut av koronanedturen. Men sjølv med vaksinar på veg og kostbare redningspakkar frå staten ser ein opptur ut til å vere fleire månader unna. Kanskje kan det ta år å komme på fote igjen.

Samtidig nærmar nyttår seg med stormsteg. Då vinkar britane farvel til EUs indre marknad og tollunion. Mange meiner det kan føre til endå større skade på økonomien.

Tilvenning

Kor kostbart det blir, vil i stor grad avhenge av om Storbritannia greier å hale i land ein avtale med EU – og korleis den avtalen blir. Forhandlingane er ikkje i hamn, og håpa om ei semje ser ut til å svinne.

Men uansett kva som skjer ved forhandlingsbordet, så blir det endringar ved grensa.

– Det vil nødvendigvis bli nokre forstyrringar medan bedriftene blir vande til dei nye reglane, spår analytikar Thomas Pugh. Han trur likevel tilvenninga kjem til å gå nokså raskt.

– Dersom det blir ein avtale, blir det truleg verken toll eller kvotar på varer, og tenestehandelen kan truleg halde fram omtrent som no, seier Pugh.

Utan ein avtale er det derimot reglane i Verdshandelsorganisasjonen (WTO) som gjeld, med toll på ei lang rekkje varer – frå biff til bildelar. Det vil bety at varer blir dyrare over natta for britiske bedrifter, ein kostnadsauke som truleg blir send vidare til forbrukarane.

Men også ein frihandelsavtale vil bety meir papirarbeid og grensekontroll. Derfor byggjer britane enorme lastebilparkeringar søraust i landet for å unngå at trafikken inn og ut av London går i stå.

Mindre BNP

Det er ikkje berre enkeltbedrifter og kundane deira som vil merke at brexit har ein prislapp. Bank of England har berekna at utan ein avtale kan lågare eksport og leverandørproblem føre til at bruttonasjonalprodukt (BNP) krympar med 1 prosent i første kvartal neste år.

Eit regjeringsdokument frå 2018 anslo at BNP kunne ende 7,6 prosent lågare etter dei første 15 åra på utsida, samanlikna om dei hadde vorte i EU. Sjølv med ein normal frihandelsavtale anslo regjeringa at BNP kunne bli 4,9 prosent lågare. Ei løysing tilsvarande EØS-avtalen ville koste britane 1,4 prosent av BNP over tid.

Velrenommerte London School of Economics (LSE) meiner ein avtalelaus brexit kan gjere meir skade enn covid-19-pandemien, fordi konsekvensane vil bli meir langvarige.

Passkø

Ein tur over Kanalen blir heller ikkje det same som før. Anten ein handelsavtale kjem på plass eller ei, kan ikkje britane gå i same passkø som før. Det er slutt på sjølvbetent passkontroll, og dei må stille seg i kø med alle andre som ikkje er EU- eller EØS-borgarar.

Det ser òg ut til at britane forholdsvis nyleg har innsett at dei ikkje utan vidare kan opphalde seg i EU så lenge dei vil. Frå no av er det maks 180 dagar i året og ikkje meir enn 90 dagar samanhengande. Det er dårleg nytt for dei som sesongpendlar mellom EU og Storbritannia, eller nyt pensjonisttilværet i varmare strøk.

Inn til Storbritannia blir det framleis moglegheit for sjølvbetening for EU-borgarar, som i nokre månader til kan reise med nasjonale ID-kort. Frå oktober blir det derimot krav om pass

Arbeid og studiar

Rettane til millionar av EU-borgarar som allereie bur i Storbritannia, og dessutan britar i EU, skal vere tekne vare på. For dei som ønskjer å flytte etter 1. januar, blir det derimot vanskelegare. Då gjeld dei same reglane for opphalds- og arbeidsløyve som for alle andre som vil flytte til eit land.

Også studentar må belage seg på å følgje nye visumreglar og i mange tilfelle betale meir i studieavgift.

Uansett kor god avtale dei måtte klare å få med EU, så vil britane merke at dei ikkje lenger er ein del av unionen.

