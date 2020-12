8 prosent av Amazonas er rydda sidan 2000

utenriks

513.016 kvadratkilometer med regnskog gjekk tapt i Amazonas-regionen frå 2000 til 2018, viser rapporten frå Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network (RAISG)

– Amazonas er no langt meir trua enn for åtte år sidan, konstaterer RAISG, som er ei samanslutning av ei rekkje organisasjonar og grupper.

Avskoginga var på sitt verste i 2003, då 49.240 kvadratkilometer regnskog gjekk tapt. Utover 2000-talet lykkast ein med å redusere hogsten, og i 2010 vart 17.674 kvadratkilometer skog rydda.

Sidan 2012 har avskoginga skote ny fart igjen, konstaterer RAISG. Det årlege området som gjekk tapt vart tredobla frå 2015 til 2018, går det fram av kartlegginga deira.

Brasil er versting

Amazonas strekk seg over dei åtte søramerikanske landa Brasil, Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam og Guyana, og dessutan Fransk Guyana.

62 prosent av den største regnskogen i verda er å finne i Brasil, som også har stått bak størstedelen av avskoginga – heile 425.051 kvadratkilometer frå 2000 til 2018.

Etter at høgrepopulisten og klimaskeptikaren Jair Bolsonaro overtok som president, har hogsten i den brasilianske delen av Amazonas nådd nye høgder.

11.088 kvadratkilometer med skog, eit område på storleik med Jamaica, vart frå august i fjor til august i år hogge, brunne og rydda i den brasilianske delen av den største regnskogen i verda, ifølgje Brasils romforskingsinstitutt (INPE).

Dette var ein auke på 9,5 prosent frå året før og meir enn noko anna år sidan 2008.

Norske milliardar

Noreg har sidan 2008 bidrege med heile 8,3 milliardar kroner for å bremse hogsten i Amazonas, som eit ledd i arbeidet med å redusere utslepp av klimagassar.

Utbetalingane til Amazonasfondet vart stansa i august 2019 etter at Bolsonaro la ned styret for fondet og gjenopna for hogst og gruvedrift i den brasilianske delen av regnskogen.

– Eg er djupt bekymra over den høge avskoginga i Amazonas og over dei politiske signala som blir sende frå Brasilia, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) då dei siste avskogingstala frå Brasil vart kjende tidlegare i månaden.

– Avskoginga i Amazonas auka også i tida før Bolsonaro overtok, men dei siste to åra har vi sett ein veldig sterk auke, konstaterte han.

