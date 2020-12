Storbritannia har byrja massevaksinasjon mot koronaviruset

utenriks

Den første som fekk vaksinen, var Margaret Keenan, som fyller 91 år neste veke.

– Dette er den beste bursdagsgåva eg kunne ønskt meg, fordi det betyr at eg endeleg kan sjå fram til tid med familien min og venner på nyåret, sa Kennan då ho fekk sprøyta tysdag morgon på eit sjukehus i Coventry.

Ho fortalde at ho har vore åleine det meste av 2020 og at ho føler seg privilegert som den første som får vaksinen.

Den andre som vart vaksinerte, var 81 år gamle William Shakespeare. Til liks med den berømte namnebroren sin kjem han frå Warwickshire i regionen West Midlands.

Eldre blir prioritert

Førre veke vart Storbritannia det første vestlege landet som gav nødgodkjenning til ein koronavaksine. Det er vaksinen utvikla av selskapa Pfizer og Biontech som har vorte godkjent.

Tidlegare har enkelte grupper innbyggjarar i Russland og Kina fått vaksinar som er i eit tidlegare stadium av utviklingsprosessen.

I Storbritannia er planen at dei første 800.000 vaksinedosane skal bli gitt til personar over 80 år som anten er innlagde på sjukehus eller har avtalt legetime, og til tilsette ved sjukeheimar.

Vaksinen skal i England distribuerast via eit nettverk av 50 sjukehus. Dei som blir vaksinerte, vil trenge ein andre dose etter rundt 20 dagar.

Storbritannia er hardt ramma av koronapandemien, og så langt har over 61.000 smitta døydd i landet. Over 1,7 millionar smittetilfelle er registeret.

V-dagen

Sjefen for det offentlege britiske helsevesenet NHS, Simon Stevens, trur vaksinasjonsstarten kan bli eit avgjerande vendepunkt i kampen mot koronaviruset.

I Storbritannia blir den no omtalt som «V-dagen» – inspirert av D-dagen då dei allierte starta invasjonen av tyskokkuperte Frankrike under andre verdskrigen.

Buckingham Palace har førebels ikkje kommentert meldingar om at dronning Elizabeth (94) og mannen hennar prins Philip (99) vil bli vaksinerte.

Storbritannia har til saman bestilt nok vaksinedosar til 20 millionar menneske. Opptil 4 millionar dosar blir venta å bli levert innan nyttår.

I tillegg reknar britiske styresmakter med å få levert 4 millionar dosar av vaksinen til Universitetet i Oxford og Astra Zeneca innan utgangen av året. Denne vaksinen er førebels ikkje godkjend, og ifølgje Financial Times er han ramma av produksjonsproblem.

Noreg må vente

I andre vestlege land er både vaksinane til Pfizer/Biontech, Astra Zeneca/Universitetet i Oxford og fleire andre produsentar til vurdering.

Noreg er med i den felleseuropeiske godkjenningsprosessen og må derfor vente på avgjerder frå EU. Vaksinen til Pfizer og Biontech skal vurderast på eit møte i Det europeiske Legemiddelverket 29. desember.

Alle dei aktuelle vaksinane har vorte grundig testa av produsentane, og testresultata blir vurderte av helsestyresmaktene i dei ulike landa. Dei skal vurdere fordelane ved vaksinane opp mot faren for sjeldne biverknader som først blir synlege etter ei tid.

Så langt har 1,5 millionar koronasmitta døydd på verdsbasis. Håpet er at vaksinane vil redde svært mange liv og bli byrjinga på slutten på pandemien.

Ulike vurderingar

Russland byrja massevaksinasjon med vaksinen Sputnik V i helga. Her er helsearbeidarar og lærarar blant dei som står først i køen.

Vestlege ekspertar har likevel kritisert Russland for å gå for fort fram og byrje vaksinasjonen før Sputnik V er testa grundig nok.

Også vestlege land har gjort ulike vurderingar. Etter at Storbritannia gav naudgodkjenning til Pfizer og Biontechs vaksine, sende Det europeiske Legemiddelverket ut ei fråsegn der dei insisterte på at dei har det beste systemet for klarering av vaksinen.

Samtidig har det britiske Legemiddelverket forsikra at ingen snarvegar vart tekne i godkjenningsprosessen og understreka at tryggleiken til publikum alltid har høgaste prioritet.