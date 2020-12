Politico: Biden vil ha Lloyd Austin som Pentagon-sjef

utenriks

Michèle Flournoy, som vart sett på som Hillary Clintons føretrekte val til vervet som forsvarsminister dersom Clinton hadde vunne presidentvalet i 2016, vart ifølgje Politico rekna som den fremste kandidaten. Men Biden har vore under press til å nominere ein svart person som forsvarsminister, skriv nettstaden.

Dei siste dagane har Austin, som har leidd U.S. Central Command, verka som ein av dei mest eigna kandidatane, ifølgje Politicos kjelder, sjølv om Biden òg skal ha vurdert tidlegare tryggingsminister Jeh Johnson til vervet.

Johnson har likevel vorte kritisert for å ha utvida bruken av internering av familiar og for rask utsending av personar frå landet då han var i Obama-administrasjonen, og for å ha godkjent hundrevis av droneangrep som ramma sivile mål. Det har derfor ført til at Austin er den føretrekte kandidaten, ifølgje to kjelder.

