Johnson før Brussel-visitt: Vi står langt frå kvarandre

– Eg er alltid håpefull, men må vere ærleg å seie at det er veldig vrient no. Vi står framleis langt frå kvarandre. Men ein må vere optimist, ein må tru på krafta som ligg i sunn fornuft, seier Johnson til BBC tysdag.

Etter ein samtale med EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen måndag vart dei samde om at han skulle komme til Brussel ein av «dei nærmaste dagane». Mest sannsynleg er det plass i kalenderen onsdag ettermiddag eller kveld, dagen før EUs toppmøte.

Før dei to leiarane møtest, skal forhandlingsleiarane David Frost og Michel Barnier setje opp ei liste over kva for nokre vanskelege spørsmål som står att. Gjennom heile prosessen har konkurransereglar, fiskeri og handhevinga av ein eventuell avtale vore dei mest utfordrande punkta.

Frå begge sider kjem det åtvaringar om at forhandlingane er i ferd med å bryte saman, og representantar for partane har tona ned sjansen for eit gjennombrot.

– Det som blir kravd, er politisk vilje i London. La meg vere tydeleg: Det framtidige forholdet vårt er basert på tillit. Det er nettopp denne tilliten som står på spel no, seier Tysklands EU-minister Michael Roth.

Ved årsskiftet går overgangsperioden ut etter brexit, og Storbritannia forlèt dermed EUs indre marknad og tollunionen.

