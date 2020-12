FN erklærer internasjonal epidemidag

utenriks

Hensikta er å rette fokus på behovet for å styrkje globale tiltak for å hindre nye pandemiar i framtida.

Dei 193 medlemslanda i Hovudforsamlinga understrekar behovet for solide helsesystem og gir uttrykk for djup bekymring over at ein utan internasjonal merksemd, kan risikere framtidige epidemiar som overgår tidlegare utbrot, både når det gjeld alvorsgrad og omfang.

Forsamlinga ber derfor Verdshelseorganisasjonen (WHO) om å leggje til rette for at den nye internasjonale epidemiførebuingsdagen blir brukt til å utveksle informasjon, vitskapleg kunnskap og rutinar for å hindre og handtere lokale, nasjonale, regionale og internasjonale epidemiar.

(©NPK)