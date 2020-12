Etiopia stadfestar å ha skote mot FN-tilsette

utenriks

FN-representantane prøvde å køyre gjennom vegsperringar trass åtvaringar om å stoppe, hevdar ein talsperson for etiopiske styresmakter.

– Nokon av dei FN-tilsette vart arresterte og det vart skote mot andre, seier Redwan Hussein.

FN har så langt ikkje kommentert den etiopiske fråsegna.

– Dei øydela to vegsperringar for å køyre inn i område der dei ikkje skal vere, og som dei fekk beskjed om å ikkje dra til. Dei skulle til å øydeleggje ei tredje vegsperring, legg han til.

Hendinga skjedde medan frustrasjonen veks over at Tigray-regionen framleis er avskoren, sjølv om det er over éi veke sidan FN og Etiopia vart samde om at bistandsarbeidarar skal få tilgang.

(©NPK)