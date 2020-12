Alle vaksne i Sverige skal få vaksine i første halvdel av 2021

utenriks

– Alle personar som er 18 år og eldre, og dei yngre i risikogruppene, skal vaksinerast det første halvåret, seier Hallengren på ein pressekonferanse tysdag kveld.

– Det finst lyspunkt, det finst ein vår, seier Hallengren.

Svenske kommunar og regionar førebur seg med full styrke for å vere klare når ein godkjend vaksine er tilgjengeleg.

Fredag sa statsminister Stefan Löfven at planen var at massevaksinasjon skulle starte innan april.

Hallengren seier tysdag at ho håpar at vaksinasjon skal kunne starte allereie rundt årsskiftet. Ho seier at Sverige må ta ansvar og sørgje for ei høg vaksinasjonsgrad.

Vaksinasjon skal vere gratis.

