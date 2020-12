brexit: Von der Leyen og Johnson har snakka saman

utenriks

Det er uklart når leiarane ringde kvarandre, men like før klokka 19 vart det kjent at samtalen var «sett på pause». Ifølgje The Guardian varte samtalen i minst 90 minutt. Det er uklart om dei to leiarane vil ta opp att kontakten i kveld.

– Samtalen mellom statsministeren og EU-sjefen er ferdig, høyrest ut som det ikkje er mykje som er endra. Vi får vite meir om ikkje lenge, skriv BBCs Laura Kuenssberg i ei Twitter-melding.

Tidlegare måndag sat von der Leyen, EU-president Charles Michel, Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron i eit videomøte der planane for EUs toppmøte seinare denne veka vart diskuterte.

