Trumps løfte om fullt innsyn i Kennedy-saka blir verande uinnfridd

Som dei fleste amerikanarar i si aldersgruppe, var Trump fascinert av drapet på president John F. Kennedy og alle dei svarlause spørsmåla. Like etter at han flytta inn i Det kvite hus, lova Trump at alt som ligg av hemmelege dokument i offentlege kvelvar og arkiv, skulle frigivast.

Men berre veker frå maktskiftet i Washington ser det ut til at han må overlate denne oppgåva av stor historisk og offentleg interesse til etterfølgjaren Joe Biden.

Løftet om innsyn i alle dokument vakte betydeleg merksemd. Talrike fjernsynsdokumentarar og spelefilmen JFK av Oliver Stone hadde skjerpa interessa til opinionen for det som skjedde før, under og etter skota i Dallas 22. november 1963. Ein ny generasjon venta i spenning, og historikarar fekk vatn i munnen.

Twitter-løfte

I ein av sine talrike twittermeldingar melde Trump med fynd og klem i oktober 2017 at han, som president, ville opne dei blokkerte og klassifiserte JFK-arkiva. Men kort tid etter, gjekk futten litt ut av løftet.

Rundt 35.000 dokument vart nedgradert, men mange var sterkt sladda, og heile historia var det ikkje mogleg å skjønne. Etter oppmoding frå CIA og FBI utsette Trump full nedgradering i ytterlegare seks månader. Indre konfliktar i administrasjonen blokkerte framleis for innsyn i kva som skjedde då ei kule tok livet av ein ung president som strålte av håp og visjonar for USA.

Ein ny bunke dokument vart frigitt i april 2018, men håpa vart ikkje innfridde. Vel 19.000 dokument vart nedgraderte, men det var framleis 16.000 dokument som inneheldt opplysningar som kunne haldast tilbake til 2021. Trump måtte innrømme at det var solide argument for å halde igjen.

Må vente

– Eg er samd med tilrådinga til arkivarane at ei vidare tilbakehalding er nødvendig for å skjerme tryggleiken til landet. Dette er opplysningar av slik viktigheit at det overgår ønska til opinionen om umiddelbar innsyn, sa presidenten.

Han la likevel til at han hadde beordra ein ny gjennomgang av sladda dokument og at tidsfristen var tre år. Dette er absolutt siste frist, og dokument som kan frigivast undervegs, skal bli det, lova Trump.

Ingen formelle grunnar stod dermed i vegen for frigiving av dokument, men etter april 2018 har nasjonalarkivet ikkje frigitt eit einaste.

På Bidens vakt

Dersom det ikkje blir nye utsetjingar med god grunngiving, vil all dokumentasjon rundt Kennedy-drapet bli avklassifisert seinast 26. oktober 2021. Dette betyr at den påtroppande presidenten Joe Biden og administrasjonen hans vil få æra av å opne arkiva 57 år etter den skjebnesvangre dagen i Texas.

– Men Trump-administrasjonen leitar med lys og lykter etter avgjerder og presidentdirektiv som kan pynte på Trumps ettermæle. Dette kan jo vere ei slik sak, og noko Trump ville like å gjere. Om ikkje anna for å hisse opp CIA og andre tryggingsbyrå. Det passar lynnet til Trump, å vise fingeren i det han må forlate Det kvite hus, seier Larry J. Sabato, forfattar av eit stort verk om Kennedy og politisk kommentator knytt til Virginia-universitetet.

I dag inneheld nasjonalarkivet over 300.000 dokument om Kennedy-drapet, meir enn 5 millionar sider. Rundt 520 arkiverte mapper knytte til saka har juridiske klausular og kan berre opnast etter behandling i ein rettsinstans.

Anti-Castro

Dei dokumenta som er frigitt i løpet i åra, sjølv med sladding, tettar nokre hol i kunnskapen, men reiser òg spørsmål, mellom anna om rolla til ei Miami-basert gruppe som heitte Alpha 66. Dette var ei gruppe som sterkt hata Cubas leiar Fidel Castro.

Ein leiar av denne gruppa påstod at han såg ein høgt rangert CIA-agent trene Lee Harvey Oswald med det målet å ta livet av Castro. Dette var før Oswald vart tiltalt for å ha drepe Kennedy.

Oswald vart sjølv drepen av nattklubbeigar Jack Ruby før han rakk å forklare seg om motiva sine og kontaktar.

(©NPK)