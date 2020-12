utenriks

Inntil no har selskapet vore tyskeigd. Jaroslaw Kaczynski, leiar for det nasjonalistiske regjeringspartiet i Polen, har tidlegare uttalt at polske medium bør ha polske eigarar.

Kritikarar av regjeringa i Polen har kalla det ein mørk dag for pressefridom. Dei fryktar at oppkjøpet vil føre til større statleg kontroll over media og sensur.

Oppkjøpet er PKN Orlens første medieeigarskap.

