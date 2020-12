Ny mystisk metallobelisk funnen i Nederland

utenriks

Turgåarar fann den mystiske gjenstanden i eit myrlandskap i Friesland nord i landet søndag, opplyser ein talsmann for det nederlandske skogvesenet.

– Vi veit at den truleg vart plassert der i helga, men vi veit ikkje korleis den kom dit, seier Imke Boerma om funnet i Kiekenberg naturreservat.

– Eg gjekk opp til den, men det var ikkje noko rundt den. Det såg ut som om den var sett ned ovanfrå, seier Thijs de Jong. Han meiner det måtte minst to personar til for å setje den der.

Nyleg dukka ei liknande fleire meter høg søyle opp i Utah i USA, men den forsvann kort tid etter at den var oppdaga. Det har òg vore funn i California, Romania og på Isle of Wight i Sør-England. Medan desse var blanke, var metallsøyla i Nederland matt.

Etter den første oppdaginga i Utah, meinte nokon metallstykket kunne vere frå verdsrommet og viste til at det liknar på ein svart monolitt i Stanley Kubricks sciencefictionfilm «2001: En romodyssé». Eit kunstkollektiv har seinare sagt at dei stod bak. Dei har likevel ikkje teke ansvar for funna i Europa.

Ein lokal kringkastar i Friesland seier det kan vere snakk om eit stunt frå ein nyttårsklubb, som er ein tradisjon nord i Nederland, men det skal ikkje vere nokon slike klubbar i området, ifølgje de Jong.

(©NPK)