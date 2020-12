Maduro vann, men få stemde i Venezuela

utenriks

Då over 80 prosent av stemmene var talde opp, hadde regjeringspartiet og støttespelarane deira ein oppslutnad på nesten 68 prosent, ifølgje valstyresmaktene.

– Vi har vunne att Nasjonalforsamlinga med fleirtalet av stemmene til det venezuelanske folket, sa Maduro i ein TV-send tale.

– Dette er utvilsamt ein stor siger for demokratiet, la han til, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Skuldingar om valjuks

Opposisjonen i sterkt polariserte Venezuela er neppe samde i denne tolkinga. Opposisjonsleiar Juan Guaidó har skulda regjeringa for valfusk og oppmoda til boikott av valet på søndag på ny nasjonalforsamling.

Dette bidrog høgst sannsynleg til å auke talet på stemmer til Sosialistpartiet. Samtidig vart valdeltakinga svært låg. Berre 31 prosent av dei stemmeføre deltok i valet, opplyser leiaren av valkomiteen Indira Alfonzo.

Anerkjend som president

Trass den låge deltakinga vil Sosialistpartiet og støttespelarane til partiet no få kontroll over nasjonalforsamlinga – den einaste viktige institusjonen i Venezuela som inntil no ikkje har vore kontrollert av Maduro.

Opposisjonen vann parlamentsvalet i 2015, og Guaidó vart vald til leiar i nasjonalforsamlinga nokre år seinare. Dette danna grunnlag for påstanden hans i fjor om at han er den rettmessige fungerande presidenten i Venezuela.

Sjølv om Maduro har makta i landet, har USA og ei lang rekkje andre land anerkjent Guaidó som mellombels president i Venezuela.

Maduro har på si side overkøyrt nasjonalforsamlinga ved hjelp av ein såkalla grunnlovsgivande forsamling som kan vedta lover.

5 millionar migrantar

Bakteppet for den politiske konflikten i Venezuela er ein langvarig og svært djup økonomisk krise.

Inflasjonen har passert 4.000 prosent, og éin dollar er no verd meir enn éin million venezuelanske bolivar. Landet har vore ramma av mangel på viktige varer, og sjølv om Venezuela har dei største oljereservane i verda, er det òg mangel på bensin og drivstoff.

I seinare år har over 5 millionar menneske forlate Venezuela på grunn av krisa. Dei utgjer den største straumen av migrantar i verda med unntak av dei som har flykta frå krigsherja Syria.

I tillegg er Venezuela hardt ramme av koronapandemien, og Det internasjonale pengefondet (IMF) ventar at økonomien i landet i år vil krympe heile 25 prosent.

Sanksjonar og sikting

Krisa har vorte forsterka av økonomiske sanksjonar som USA har innført i eit forsøk på å fjerne Maduro frå makta. I tillegg har USA sikta Maduro for «narkoterrorisme» og lova ut 15 millionar dollar i dusør til den som kan sørgje for at han blir arrestert.

Samtidig som Donald Trump nektar å godta valresultatet i USA, har den amerikanske utanriksministeren Mike Pompeo komme med krass kritikk av Maduro og valet i Venezuela.

– Det som skjer i dag, er ein svindel og eit bedrag, ikkje eit val, skreiv Pompeo på Twitter søndag.

Avviste skuldingar

USA har lenge halde oppe eit knallhardt press mot Maduro, og den venezuelanske presidenten retta peikefingeren mot USA etter det som tilsynelatande var eit mislukka kuppforsøk eller væpna angrep mot Maduro i vår.

Pompeo avviste skuldingane og sa at forsøket hadde enda annleis dersom USA hadde vore involvert.

Til liks med Trump har òg USAs påtroppande president Joe Biden stempla Maduro som ein diktator. Kva slags Venezuela-politikk Biden vil føre, er førebels uklart.

I etterkant av parlamentsvalet i Venezuela planlegg Guaidó og opposisjonen å halde ei eiga folkeavstemming. Her vil folk bli spurde om dei vil ha slutt på Maduros styre. Om avstemminga får reelle politiske konsekvensar, er uvisst.

(©NPK)