Kraftig vekst i den kinesiske eksporten

utenriks

Trass i Donald Trumps handelskrig steig den kinesiske eksporten til USA i november med 46 prosent, ifølgje tal frå kinesiske tollstyresmakter. Handelsoverskotet med USA svarte til 75,4 milliardar dollar – noko som er ny rekord.

Kinas totale eksportvekst førre månad overgjekk prognosane og var den kraftigaste på nesten tre år.

Verdien av eksporten svarte til 2.360 milliardar kroner. Stor etterspurnad etter medisinsk utstyr og elektronikk bidrog til auken.

I tillegg dreg det kinesiske næringslivet no fordel av at landet var tidleg ute med å restarte økonomien etter koronakrisa i byrjinga av året. Allereie i mars erklærte det kinesiske kommunistpartiet at smittesituasjonen var under kontroll.

Det kinesiske handelsoverskotet overfor resten av verda var i november på 75,4 milliardar dollar, ein oppgang frå 58,4 milliardar dollar i oktober. Dette var det største handelsoverskotet sidan 1990, ifølgje Bloomberg News.

Ei måling som Bloomberg gjorde blant analytikarar i forkant av publiseringa av statistikken på måndag, viste at ekspertane venta at den kinesiske eksporten ville vekse med 12 prosent.

Dei kinesiske tala viser òg at importen i landet steig 4,5 prosent førre månad, noko lågare enn analytikarane hadde forventa.

