utenriks

– Dette kan bli endå verre fordi det er ein mykje lengre ferie. Det startar fleire dagar før jul og held fram til etter nyttår, seier Fauci.

– Det kan bli endå meir utfordrande enn vi såg med thanksgiving.

Thanksgiving vart feira i USA torsdag 26. november i år. Litt over ei veke etter feiringa, der familie og venner i USA ofte samlar seg innandørs for å markere takksemd for det dei har, er smittetrykket høgare enn nokon gong.

