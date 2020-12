Fastlåste brexitforhandlingar held fram – britisk minister til Brussel

utenriks

Ifølgje ei fråsegn frå den britiske regjeringa skal Michael Gove møte EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic. Same dag skal Underhuset igjen behandle eit lovutkast som lèt den britiske regjeringa einsidig endre forhold for handel som involverer Nord-Irland. Det blir oppfatta som eit brot på brexitavtalen frå sist vinter.

Møtet mellom Gove og Sefcovic blir halde utanom forhandlingane om ein omfattande handelsavtale mellom EU og Storbritannia. Fleire kommentatorar trur møtet skal leggje grunnlag for at den britiske regjeringa kan trekkje delar av det omstridde lovforslaget dersom partane blir samde om ein brei frihandelsavtale.

Låge forventningar

Kjelder har opplyst at forhandlingane om det framtidige forholdet ikkje går spesielt bra. Ein av dei beskriv samtalane som svært vanskelege og understrekar at partane berre har nokre få dagar igjen med «nyttige» samtalar.

– Vi er på ein særs smal sti, og det er umogleg å spå resultatet, seier vedkommande til nyheitsbyrået AFP.

Det går langsamt, og forventningane er låge, stadfestar fleire andre kjelder.

Irlands statsminister Micheál Martin meiner på si side at sjansane for å få på plass ein avtale er 50–50.

Korleis sikre at avtalen blir overhalden?

Fleire kjelder seier at den hardaste nøtta er korleis ein skal kunne garantere at frihandelsavtalen blir overhalden. EU ønskjer ein mekanisme som blir utløyst raskt, og som vil føre til straffereaksjonar dersom ein av partane bryt avtalen, til dømes når det gjeld miljø- og helsepolitiske standardar.

Britane er på si side svært skeptiske til ein brei og bindande avtale som dei meiner vil øydeleggje det sjølvstendet som var ei viktig drivkraft for å forlate unionen.

– Dersom samtalane mislukkast no, har dei to partane eigentleg ikkje greidd å bli samde om kva uærleg spel inneber og kva ein bør gjere med det, seier ein diplomat.

Håpar på fri flyt av varer

Storbritannia gjekk ut av EU 31. januar, men vil først forlate EUs indre marknad ved årsskiftet. Målet med forhandlingane er å få på plass ein avtale med tollfri handel over grensene og utan restriksjonar i form av kvotar.

I heile førre veke prøvde EUs sjefforhandlar Michel Barnier å få på plass ein avtale saman med den britiske motparten sin David Frost. Laurdag tok dei ein pause, for så å ta opp att møta søndag. Samtalane har vart i åtte månader, men det er framleis usemje på ei rekkje punkt. Eit viktig tema har vore fiskerirettar.

Søndag kveld skreiv britiske medium om eit «gjennombrot» nettopp i dette spørsmålet. Michel Barnier seier på si side at det ikkje har vore noko gjennombrot – eller noka framdrift å snakke om – i helga. Det kom fram då han orienterte EU-ambassadørane om korleis samtalane ligg an.

Telefonsamtale mellom leiarane

Forhandlingane held fram måndag. Seinare same dag skal Storbritannias statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen snakke same på telefon etter å ha vorte orienterte av forhandlarane sine.

Torsdag er det duka for EU-toppmøte, og då vil saka vere høgt på dagsordenen, anten forhandlarane har vorte samde eller ikkje.

– Johnson har ei enorm avgjerd å ta dei neste 48 timane. Eit fleirtal i regjeringa vil føretrekkje ein avtale for å minske samanbrotet på grensa 1. januar, men dei vil støtte vurderinga til statsministeren dersom han går inn for at det ikkje blir nokon avtale, seier Mujtaba Rahman i konsulentselskapet Eurasia Group.

