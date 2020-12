Europeisk bekymring over iranske planar om atomsentrifugar

utenriks

Regjeringane i Frankrike, Tyskland og Storbritannia seier i ei felles fråsegn at planane Iran har er i strid med atomavtalen, som formelt heiter Joint Comprehensive Plan of Action.

Avtalen forbyr nemleg sentrifugar som er så teknisk avanserte som dei Iran ønskjer å ta i bruk i opprikinga av uran.

Vidare skriv dei europeiske stormaktene at dei òg med bekymring har merka seg lovendringa som ville ha medført at internasjonale atominspektørar vart kasta ut av Iran. Lovendringa vart vedteken av den iranske nasjonalforsamlinga, men skrota av president Hassan Rouhani.

– Om Iran meiner alvor med å halde ope eit rom for diplomati, kan dei ikkje innføre desse tiltaka. Eit slikt steg vil true vår felles innsats for å verne JCPOA, heiter det i fråsegna.

Dei europeiske landa seier òg at det at Biden-administrasjonen snart tek over er ei god moglegheit for å verne avtalen som ikkje bør gå i vasken.

President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekkjer seg frå avtalen, og amerikanarane har sidan innført harde sanksjonar att mot Iran.

