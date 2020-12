EUs «Magnitskij-lov» er klar

utenriks

– Det har teke eit år, men endeleg er ho her. Endeleg har vi noko som kan hjelpe oss når vi blir stilte overfor menneskerettsbrot i heile verda, seier EUs utanrikssjef Josep Borrell.

Dei nye reglane skal gjere det mogleg å innføre sanksjonar mot einskildpersonar utan å måtte lage eit nytt sanksjonsregime mot eit konkret land først.

Eitt av måla er at EU skal kunne reagere raskare. For å unngå sommel foreslo Nederland at sanksjonar kunne innførast med eit fleirtalsvedtak, men dette fekk ikkje gjennomslag. Eit einstemmig EU må framleis vere samde før nokon hamnar på ei sanksjonsliste.

Dei nye reglane blir ofte omtalte som EUs Magnitskij-lov etter ei tilsvarande amerikansk lov. Namnet viser til den russiske advokaten Sergej Magnitskij, som døydde under svært uklare omstende i eit fengsel i Moskva i 2009. For å unngå å terge russarane, og meir russiskvennlege EU-land, meir enn nødvendig, har ein i EU prøvd å unngå å bruke namnet til Magnitskij om det nye regelverket.

(©NPK)