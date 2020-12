AP: Biden vel Becerra som helseminister

utenriks

Viss Senatet godkjenner 62 år gamle Becerra, blir han den første personen med latinamerikansk bakgrunn som leier helse- og omsorgsdepartementet og underliggjande etatar med til saman 80.000 tilsette.

Som justisminister på delstatsnivå i California, har Becerra leidd ein koalisjon av demokrat-leidde delstatar som forsvarer tidlegare president Barack Obamas helsereform, den såkalla Obamacare, frå å bli avvikla av Trump-administrasjonen.

Viss han blir godkjend som helseminister, får han òg kontroll over område som legemiddel, vaksinar, medisinsk forsking og helseforsikringsprogram som omfattar over 130 millionar menneske.

Becerra har tidlegare bakgrunn som kongressrepresentant for Demokratane. Han bidrog i arbeidet med å styre Obamacare gjennom Kongressen i 2009 og 2010. På den tida forklarte han at den største drivkrafta var å vareta titusenvis av menneske utan helseforsikring i valdistriktet hans i det sørlege California.

I tillegg har Biden vedteke å satse på Rochelle Walensky, som er direktør for smittsame sjukdommar ved Massachusetts General Hospital, og dessutan professor i medisin ved Harvard Medical School, som leiar for USAs smitteverninstitutt CDC. Det skriv Politico, med tilvising til to kjelder med kjennskap til avgjerda.

(©NPK)