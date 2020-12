Tok seg ein røyk etter drapa i Trier

utenriks

Medan han venta på å bli arrestert, parkerte den 51 år gamle tyske mannen bilen og tok seg ein sigarett, opplyste tysk politi fredag.

– Han sat med eit flir om munnen då hjelpemannskapa kom til staden, sa politimannen Franz-Dieter Ankner under ei høyring om hendinga fredag.

Ytterlegare 18 personar vart skadde i hendinga. 51-åringen vart umiddelbart arrestert og er tiltalt for mellom anna drap og drapsforsøk.

– Han ville drepe eller skade så mange menneske som mogleg, hevdar den tyske påtalemakta.

Det har komme fram opplysningar om at mannen var rusa, og at han kan vere psykisk sjuk. Påtalemakta vurderer no om han skal overførast til ein psykiatrisk institusjon.

Motivet for angrepet er uklart, men det er førebels ikkje noko som tyder på at det var politisk eller religiøst.

