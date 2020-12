Resten av årets humanitære budsjett går til å kjempe mot svolt og naud

utenriks

– Verda står no overfor fleire varsla svoltkatastrofar som følgje av pandemien, klimaendringar og konflikt, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Ho peikar på at FNs humanitære responsplan for neste år viser at 235 millionar menneske vil trenge humanitær bistand. Dette er det høgaste talet nokosinne.

Koronapandemien og effektane av smittereduksjonstiltaka har ramma verdas fattigaste spesielt hardt.

– FNs generalsekretær har varsla om overhengande fare for hungersnaud i sju land. Å kjempe mot svolt og styrkje mattryggleik er derfor viktig, understrekar Eriksen Søreide.

Dei om lag 330 millionar kronene er del av den såkalla humanitære reserven, altså bistandskroner som førebels ikkje har vorte fordelte til eit spesielt formål.

– Den humanitære reserven var betydeleg i år, grunna uvissa knytt til koronapandemien, seier utanriksministeren.

Pengane skal mellom anna gå til FNs matvareprogram (WFP), Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), humanitære landsfond og FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Bistanden skal særleg gå til matkriser i Jemen, Kongo, Sør-Sudan, Afghanistan, nordaustlege Nigeria, Somalia og Syria.

(©NPK)